Guardian pani Elon Muski ja Mark Zuckerbergi 2022. aasta kõige viletsamate „tehnobosside“ nimekirja

Briti ajaleht The Guardian analüüsis tehnoloogiaettevõtete juhtide käitumist möödunud aastal ja valis välja need, kes valmistasid enim pettumust.

Artiklis öeldakse, et viimased aastakümned on Ameerika juhtivate tehnoloogiafirmade juhtide jaoks olnud päris head, kuid 2022. aastal muutus olukord ühtäkki nukramaks. Zuckerbergi Meta ja Bezose Amazon on koondanud tuhandeid töötajaid ning kunagi geeniuseks ülistatud Elon Musk on Twitteris näidanud üles tõeliselt muljetavaldavat ebakompetentsuse taset.

2021. aasta lõpus otsustas Mark Zuckerberg, et tema mitme miljardi dollari suuruse ettevõtte tulevik peitub metaversumis, nimetades Facebooki ümber Metaks. Selle aasta veebruaris langesid Meta aktsiad ühe päevaga 230 miljardi dollari võrra, millest sai USA rekord, märgib The Guardian. Üheksa kuud hiljem ütles Zuckerburg töötajatele, et alahindas äri muutuvaid tuuli ja koondas 11 000 inimest.

Amazon, järgides Twitteri ja Meta trende, teatas ka „massiivsetest puhastustest“. Lisaks jäi Jeff Bezos ilma maailma rikkaima inimese tiitlist.

Elon Muski puhul jäi 2022. aastast meelde Twitteri ost. Püüdes luua Twitter 2.0i, mida keegi pole tal palunud teha, vallandas ta pooled ettevõtte töötajatest ühe päevaga ja need, kes jäid, viis üle karmimale töörežiimile. Kõik see ja teised vastuolulised otsused hävitasid tema maine pädeva juhina, vahendab The Guardian.

Nimekirjas on ka Muski poolt vallandatud endine Twitteri juht Parag Agarwal ja maailma noorim miljardär Elizabeth Holmes, kes lubas luua seadme, mis suudab diagnoosida hunniku haigusi vaid näpust võetud vereproovi abil. Selle aasta alguses mõisteti ta süüdi kelmuses ja Holmesi ootab 11 aastat kinnimaja.

Väljaande nimekirja pääses ka pankrotistunud krüptobörsi FTX looja Sam Bankman-Fried. Teda süüdistatakse praegu Ameerika ajaloo ühes suurimas finantspettuses.