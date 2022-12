Iseehitatud Batmobiili liigutab reaktiivmootor

Batmobiili kandmik on tehtud alumiiniumist, kokpiti struktuur terasest, katmik klaasplastist ja alumiiniumist. Auto on peaaegu 7 meetrit pikk ja seda liigutab edasi Boeingu reaktiivmootor, täpsemalt 365-hobujõuline helikopterites kasutatav gaasiturbiin, mis suudab kütusena kasutada mida iganes alates lennukikütusest kuni diisli ja lambiõlini. Jõud jõuab tagaratastesse läbi neljakäigulise poolautomaatkasti.

Auto tervikuna kaalub vaid 1270 kg, mis tähendab, et hoolimata paberil jõuetuna tunduvast mootorist on võimsuse ja massi suhe siiski üpris arvestatav. Kiirendus sajani vältavat umbes neli sekundit või veidi vähem, tippkiiruseks lubab Putsch 297 km/h.

Sõitjateruumist leiab võidusõiduautodele omase tulekustutussüsteemi, mis juhi selja taga toimuvat arvestades on kindlasti mõistlik. Keskkonsooli olulisim osa on suur iPad, millelt toimub tähtsaimate funktsioonide juhtimine, muuhulgas muudetava vedrustuse seade kohandamine.

Kerele kinnitatud kuulipildujad on funktsionaalsed – seda selles mõttes, et nad ei ole ilu pärast, vaid teevad häält ka. Mingil põhjusel on Batmobiil ametlikult registreeritud kui Chevrolet Corvette, kuid Barrett-Jackson hoiatab, et auto ei ole tõenäoliselt kõigis USA osariikides seaduslik. See aga lisab vaid võlu – Pimeduse Rüütli ratsult ei ootakski seadustele vastamist. Noblesse oblige.