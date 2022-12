Seejuures selgus, et kõige suuremad unimütsid (teistest 20-40 minutit pikem unega) on inimesed Ida-Euroopa riikides, samas kui kõige vähem magavad inimesed Kagu-Aasias. Inimesed magavad keskmisest veidi vähem riikides, mis asuvad ekvaatori lähedal.

Mis vanuses magavad inimesed aga kõige vähem? Kui levinud arvamus on, et lühema unega on eakad inimesed, siis kolme Briti ülikooli (East Anglia, Lyoni ning UCL-i) teadlaste poolt läi viidud uuring näitab muud.