Ilmateadlane selgitab: kuidas tekkis Põhja-Ameerikas kaost külvav talvine pommtsüklon?

Alati saab paremini ette valmistada, kuid eks loodetakse, et mind see ju ei taba. See on väga inimlik. Ja kuigi hoiatused tulid, olid paljudel juba reisipiletid ostetud või reisitud. Eks USA-s on jõulude ajal suured inimeste ränded, nagu on Hiinas aastavahetuse kandis. Paljud reisivad pühade ajal teisele poole riiki, et enda perekonda külastada. Sel juhul pole midagi muud teha, kui oodata, need tormid võivad kesta mitu päeva.