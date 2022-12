Naine teenib 480 dollarit tunnis, aidates noortel ületada hirmu helistamise ees

Kuigi nooremad põlvkonnad kasvasid üles nutitelefonide leviku ajal, on neil palju vähem kogemusi helistamisega, sest nende peamine viis teistega suhtlemiseks on olnud just tekstsõnumid. Paljudel noortel töötajatel pole piisavalt julgust, et tööl efektiivselt telefoniga rääkida, vahendab uudisteportaal Insider.

Mary Jane Copps märkas 16 aastat tagasi niiöelda telefonifoobia tõusu ning asutas firma The Phone Lady, et aidata ettevõtetel parandada enda töötajate „telefonioskusi“.

„Z-generatsioon ei ole neid oskusi kunagi omandada saanud,“ ütles ta Insiderile. „Minu noorusajal oli telefon igaühel kodus seinal ja meid õpetati juba noorena sellega helistama.“

„Nüüd on meil mitu põlvkonda, kellele ei ole kunagi õpetatud midagi telefoniga rääkimisest, inimestel pole enam kodutelefone,“ selgitas Copps.

Johns Hopkinsi ülikooli kliiniliste psühholoogiliste uuringute juht Alison Papadakis ütles Insiderile, et nn telefonifoobia on sagedamini levinud just nooremate põlvkondade seas.

„Z-generatsioonil ja millenniumilastel on palju vähem kogemusi telefoniga rääkimisel, sest nende põlvkonna peamine suhtlusviis on olnud tekstsõnumid,“ ütles ta. „Kuna neil on palju vähem kogemusi helistamisega, siis on neil nendes situatsioonides sedavõrd ebamugavam. See tekitab tundlikumatel inimestel selles olukorras ärevust,“ lisas ta.

Mary Jane Copps töötab suurettevõtete, väikeettevõtete ja idufirmadega kogu Põhja-Ameerikas ning Inglismaal ja Austraalias. Tal on pikaajalised lepingud mitme Põhja-Ameerika tuntuima ettevõttega.

Copps küsib 480 dollarit tunnis individuaalse nõustamise eest ning 365 dollarit 30-minutilise veebiseminari eest, mis on osa seitsmeosalisest programmist. Ettevõtete seminaride puhul on päevane tasu 3500 dollarit.

Copps ütles, et ta laseb uutel klientidel sageli alustada sellest, et nad ei kirjuta kolm päeva kellelegi tekstsõnumit. Selle asemel juhendab ta neid helistama sõpradele ja pereliikmetele, kui nad tahavad vestelda või neil on küsimusi.