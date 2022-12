Euroopa Liidu uus plaan: kasutajad peavad saama telefonil ise akut vahetada

PocketNow vahendab, et Euroopa Parlament ja liikmesriikide esindajad jõudsid eelkokkuleppele, et Euroopa Liidus müüdavatel telefonidel peavad kasutajad saama tulevikus taas akut lihtsasti ka ise vahetada - selle asemel, et seade lahti võtmiseks teenindusse viia või üldse ära visata.