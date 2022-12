Uuring: koroonaviiruse vastane tablett ei vähenda raskete haigusjuhtude ega surmade arvu

Uuringud näitavad, et alates eelmisest sügisest mitmetes riikides müügile jõudnud ravim ei vähenda koroonaviiruse Omikroni tüvega kokku puutunud riskigruppi kuuluvate vaktsineeritud inimeste haiglaravile sattumist ega suremise ohtu.

Kui algselt usuti, et viirusevastane ravim vähendab haiglaravi või surma ohtu umbes poole võrra, siis värske uuring näitab, et ravimil on tunduvalt väiksem mõju, kui esialgu arvati.