Proovisõit | Mercedes-Benz S-klass – sinu oma mugavustsoon

See on omamoodi turvavõrk, kus saab jagada oma probleeme ja mitte kuulda ja jäädagi kuulma vastuseks kümneid mõttetuid nõuandeid. Psühhoterapeudi juures käimises pole midagi häbiväärset. „Ei“ ütlemine ja nõrkuse näitamine muutus normiks, sest kellelgi pole jõudu olla 24/7 tugev. Selliste inimeste seas on kombeks „elada iseendale“, aga suure empaatiaga teiste vastu.

Ma kartsin aastaid nõrkust näidata. See on omadus, mis teeb su teiste silmis haavatavaks, arvasin mina. Peate pidevalt tõestama, et elus on kõik hästi, isegi kui kõik on pekkis. Sotsiaalse sündsuse mask ei lase minutikski lõõgastuda, sest nii oluline on see, mida teised arvavad. Pidev karjäärikasv, suurim korter, kalleim auto, naisel – esimene eelistus Prada, kaks korda aastas puhkus soojal maal. Ja seda tuleb kindlasti ka Instagramis jagada ja täpsustada, kui palju maksavad sinu luksusmaasturi nahkistmed. Õpetaja aastapalk. Elad oma elu teistele.

Mulle tundus, et Mercedes-Benz on sama teed läinud. Kui S W140 ilmus, sõitsid sellega meie piirkonnas erinevat sorti edu saavutanud inimesed. Kuldketid, karmiinpunased jakid… saate aru küll. Ja auto sobis neile – see nägi välja nagu väga luksuslik ratastel palee, see oli ähvardav (suuresti inimeste tõttu, kes sellega sõitsid). Ja nii oli W140 liiklusvoos hõlpsasti näha. Aeg läks, inimesed muutusid, muutus ka arusaam mugavast elust. Ja nüüd, uue S400 pikendatud versiooni võtit käes hoides saan aru, et oleme jõudnud punktini, kus mugav liikumine lakkab olemast nagu etendus teistele.