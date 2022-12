FOTO | Arstid eemaldasid väikeselt poisilt kuuenda varba, mis segas tal kõndimist

Moskva oblasti arstid eemaldasid pooleteise aasta vanuselt poisilt kuuenda varba. Laps kannatas kaasasündinud patoloogia all, mis ei võimaldanud tal kõndida. Moskva oblasti laste kliinilise traumatoloogia ja ortopeediahaigla arstid opereerisid edukalt last, kelle jalal oli üleliigne varvas, vahendab Telegrami kanal Baza.

Kirurgid eemaldasid kuuenda varba ja viisid läbi spetsiaalse liigeseoperatsiooni, et poisi jalg raskust paremini kannaks.

Poiss põdes polüdaktüüliat, kaasasündinud ja reeglina pärilikku väärarengut, mida iseloomustavad lisasõrmed ja-varbad kätel või jalgadel. Polüdaktüülia põhjused pole täpselt kindlaks tehtud. Eeldatakse, et see ilmneb embrüogeneesi 5-8 nädala jooksul ja on tingitud mesodermaalsete rakkude arvu suurenemisest. Erinevatel hinnangutel esineb seda 0,3 kuni 3,6 korda 1000 elussünni hulgas.