Vene kosmosepraht häiris rahvusvahelise kosmosejaama tööd

Kaks astronauti kavatsesid ISSi õhulüüsi kaudu avakosmosesse minna, et paigaldada uus päikesepatarei. Vahetult enne operatsiooni algust andis USA riikliku kosmoseagentuuri NASA juhtimiskeskus korralduse avakosmosesse minek ära jätta.

Samuti anti korraldus sooritada ISSiga kõrvalepõikemanööver, et vältida ohtlikku lähenemist suurele Vene raketi tükile. Väidetavalt oli tegemist 3,35 meetri laiuse tükiga, mis on osa kanderaketi Zenit ülemisest astmest. Selliseid rakette kasutab Venemaa Sojuz-tüüpi kosmoselaevade orbiidile saatmiseks.

NASA teatas, et on Vene raketi tükki jälginud juba pikka aega, kuid veidi enne astronautide kavandatud avakosmoses käiku lähenes tükk ISSile ohtlikule kaugusele s.o. vähem kui 400 meetrit. Selle tõttu lükkus päikesepaneelide paigaldamine edasi.