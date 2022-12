Suur skandaal: Saksa luure töötaja tegutses hoopis Venemaa huvides

Saksamaa prokuratuur võttis vahi alla riigi luureteenistuse BND töötaja, keda kahtlustatakse riigireetmises – süüdistuse järgi luuras ta Venemaa kasuks. Sellest teatab Spiegel. Teateid, mille Saksa meedia avaldas, kinnitas ka Saksamaa prokuratuur. Saksa prokuratuuri teatel peeti vahistamismääruse alusel kinni Saksa kodanik Karsten L, kes viibib praegu vahi all.

BNDs töötav mees andis süüdistuse järgi Vene luureteenistusele sel aastal oma töö käigus saadud teavet. Mida see teave puudutab, riigisaladusele viidates ei täpsustata.

Spiegeli andmetel sai Saksamaa föderaalne luureteenistus teada ühe töötaja riigireetmisest ja algatas sisejuurdluse. Juhtumit käsitletakse kui väga tõsist. „Väga olulised on antud juhtumi puhul vaoshoitus ja ettenägelikkus. Venemaa puhul on meil tegemist poolega, kes suhtub hoolimatusega inimeludesse ja on valmis rakendama vägivalda,“ kommenteeris juhtumit BND juht Bruno Kahl.