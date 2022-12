Miks on naiste õlul jätkuvalt valdav osa majapidamistöödest ja lastehoidmisest, kuigi majanduslikud ja kultuurilised võimalused on sugude vahel võrdsustunud?

Miks usuvad paljud mehed, et majapidamistööd on jaotatud võrdsemalt, kui need tegelikult on?