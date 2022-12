Roadtrip: Subaru Outbackiga apokalüptilistes oludes Ungarisse ja tagasi

Otsustasin võimekast autost hoolimata sõitu natuke edasi lükata – sünoptik Kairo Kiitsak lubas, et kümne paiku õhtul on suurim maru möödas ja kuigi ma olen hullumeelsete sõitudega harjunud, siis päris asjatult riskimisel pole ka mõtet. Üks praktiline probleem oli ka: käru on autost nii palju laiem, et selle rattad jooksevad puhtaks sõidetud sõidujäljest väljas ning kerge ja tühi üheteljeline käru on niimoodi sõites kohutavalt ebastabiilne.