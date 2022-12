Astronoomid avastasid hukule määratud planeedi: see liigub tähega kokkupõrkamise kursil

Astronoomid on avastanud eksoplaneedi, mis liigub spiraalsel trajektooril oma tähe poole. See on määratud kokkupõrkele ja hävingule.

Teadlased arvavad, et tegu on „kuuma Jupiteriga“. See on eksoplaneedi tüüp, mis on mõõtmetelt sama suur kui Jupiter, kuid mille temperatuur on kõrgem. Kepler-1658b teeb ühe täieliku ringi oma vananeva tähe ümber iga 3,85 päeva järel ja järk-järgult orbiit väheneb. Astronoomid on välja arvutanud, et see leiab aset kiirusega 131 millisekundit aastas.