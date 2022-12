USA annab Ukrainale „nutikad pommikomplektid“ JDAM - miks need Vene armee jaoks ohtlikud on?

USA kuulutas Ukraina jaoks välja uue sõjalise abi paketi. Neisse kuuluvad „nutikad pommikomplektid“ JDAM, mis on väga tõhus viis Ukraina õhujõudude efektiivsuse suurendamiseks. Forte selgitas millega on tegu ja kuidas see võib Ukraina relvajõude aidata.