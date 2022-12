KUULA SAADET | Erasmus+ kui julgeolekuprogramm ehk 25 aastat Erasmust Eestis. II osa

„Algul oli see väheste võimalus, siis muutus paljude võimaluseks ja nüüd on see kõikide võimalus,“ kiidab Rait Toompere Erasmuse arengut viimase 35 aasta jooksul. „Kõik Eesti inimesed, kes tunnevad, et nad kuuluvad lääne või Euroopa kultuuriruumi, saavad osaks arenguvõimalustest,“ lisab ta.