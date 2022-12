KUULA SAADET | Caater, Club Hollywood ja külm bürokraatia ehk 25 aastat Erasmust Eestis. I osa

„Ainus, mis meile anti, oli eelarve ja teatud suunised, aga mida me täpselt tegema peame, kuidas me seda programmi promoma peame ja kust me taotlejaid saame, see oli kõik oma fantaasia töö,“ kirjeldas Anne Hütt Erasmuse eelkäijate algusaegasid Eestis.

Naerulsui räägib Reet Kost, kuidas turundus toimus algusaastatel erinevates Eesti ööklubides, kus päevasel ajal jagati noortele programmiinfot, teavet kultuuridevahelisest ja mitteformaalsest õppest ning rahvusvahelistest võimalustest ja õhtu lõppes Caatri saatel tantsides. Huvi oli suur ja seda mitte tantsumuusika, vaid uudsete võimaluste tõttu! Toompere sõnul on huvi Euroopasse õppima ja end täiendama minemise vastu alati olnud tunduvalt suurem, kui suudetakse rahuldada. Alles viimastel aastatel on rahastus piisavalt kasvanud ja nõudlus ning pakkumine hakkavad tasakaalu leidma.

Kui 25 aastat tagasi oli mureks see, et projekte lihtsalt ei osatud kirjutada ja palju tuli teha projektikirjutamise koolitusi, siis nüüd on murekohaks muutunud see, et projekti kirjutamisest on saanud lisatöö ja koorem ning seda ei võeta enam kui suurepärast võimalust. Ka kohalikud omavalitsused ei väärtusta ega näe Erasmuses potentsiaali ja projektikirjutajate tahe peab olema selle võrra suurem.