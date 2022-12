15. detsembril toimus esmakordselt Eesti Autogala

Miks siis tekkis juba 23ndat korda toimuva EAA kõrvale uus üritus? Lühidalt – Eesti aasta auto otsustati sel aastal esmakordselt Eesti Autospordi Liidu egiidi alla kolida ning see lõi korraldusmeeskonna kahte lehte. Eesti aasta auto 2023 kuulutatakse välja 28. jaanuaril osana EAL-i iga-aastasest galast, uus sündmus Eesti Autogala toimus aga 15. detsembril – umbes samal ajal, nagu varasemalt on toimunud Eesti aasta auto.

Mõlemad üritused jagavad suuresti žüriid, kuna Eesti autoajakirjanike ring on ilmselgelt üpris tilluke. Siiski, väiksed žürii erinevused on olnud piisavad, et finalistide ring erineks veidi: Eesti aasta auto finaliste on kuus ja need on Dacia Jogger, Honda Civic, Kia EV6, Mercedes-Benz EQE, Renault Mégane E-Tech ja Škoda Fabia.