Uus Volkswagen Amarok: suurem, mugavam, nutikam. Milleks meile veel maasturid!?

Tehes ringi ümber uue Amaroki, on tunda, et kõik on suurem ja võimsam, kuid samas lihvitum. Kabiini kiigates torkab aga esimese asjana silma keskkonsoolis kõrguv suur 12″ keskekraan, mis tuleb miskipärast kangesti tuttav ette. Ei, te ei eksi, kui arvate, et olete seda varem näinud mõnes Fordis.