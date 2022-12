Kui arst ravib inimesi, siis loomaarst loomi ja seeläbi kogu maailma

„Selleks, et olla loomaarst ja teha loomaarsti tööd, peab olema teistsugune inimene. Seda tööd tuleb teha kogu hingega, väljakutse korral küsimata kas on töö- või puhkepäev või mis kellaaeg parajasti on,“ rääkis Vallo Seera, kes on nüüdseks aktiivsest praktisest tagasi tõmbunud.

Kakskümmend aastat tagasi suurloomade veterinaarina alustanud Seera ütles, et selle aja jooksul on loomaarsti töö tohutult muutunud. „Peamine, mis muutuse on esile toonud, on diagnostikavõimekus ja teadmiste pagas, mis täna tuleb üliõpilastega ülikoolist kaasa – see on väga võimekas tööriist. Samas on muutunud suhtumine ravimi kasutusse, samuti on muutunud nõuded loomakasvatusele ja loomade heaolule,“ tõdes Seera.

Muutunud on ka loomakarja pidamise viisid ning loomade söötmine on paljuski läinud teaduspõhiseks. Seetõttu on toiduratsioonid täpselt välja arvutatud, et loomad saaksid juurde õiges koguses toitaineid, mineraale ja muud vajalikku. „Kuid oluline on ka loomade heaolu, sest ainult heades tingimustes kasvanud loom suudab kasumlikult toota,“ lisas Seera.

Kuula „Põllult taldrikule“ saates, milliseid linnalegende loomapidamise kohta ikka veel räägitakse ja miks farmides loomade heaolu on üks kõige olulisematest aspektidest ja kuidas loomade tervis on seotud meie toidulauaga.