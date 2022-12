Ajaloo suurimaid kunstivargusi? Vene väed on Ukraina muuseumidest varastanud miljoneid hindamatuid esemeid ja ohtralt kulda

Antiikajal domineerisid Euraasia steppides – Lõuna-Venemaa, Ukraina ja Kesk-Aasia aladel – sõdalased ja nomaadid, keda kreeklased nimetasid sküütideks. Palju nende kultuuripärandist jäi maha Ukrainasse, kuid tänavu on see sealt kadunud. Vene väed on asunud Ukraina muuseume rüüstama – nad on ära viinud miljoneid hindamatuid esemeid ja hulgaliselt sküütide kulda. Osa artifaktidest on varjamatult varastatud, osa „evakueeritud“ okupeeritud aladele või Venemaale.