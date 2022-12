EKSKLUSIIVSED KAADRID | Mariupoli elanikud saatsid Delfile videod venelaste hävitustööst nende kodulinnas

Mariupoli elanikud saatsid Delfile videod oma kodulinnast, mille venelased Ukraina-Vene sõja alguses hävitasid. Kaadrid on filmitud selle aasta 15. detsembril. Videote autorid palusid, et nende nimesid julgeolekukaalutlustel ei avaldataks, sest ise nad asuvad endiselt venelaste poolt okupeeritud Ukraina territooriumil.

Venemaa okupatsiooni ajal on asutud elamufondi ka taastama. Seetõttu on kellelgi Mariupoli elanikest vedanud rohkem – nende jaoks on tõepoolest olemas korter. Sellega on aga teine häda, mille tõttu Mariupoli elanikud sinna kolima ei kiirusta. „Keegi ei koli sisse, sest inimeste asjad põlesid sõjas ära, kui on võimalik, siis elatakse üürikorterites sõjas terveks jäänud majades, sest venelaste taastatud majades ei ole mitte kui midagi. Ainult paljad seinad. Nii seisab suurem osa neist tühjana,“ kirjutavad Mariupoli elanikud Delfile. Sellele vaatamata käib linna sissesõidul kõva ehitustöö.