„Venelased hoiavad Iskandereid tuumalöögi jaoks!“ Kas Moskva plaanib massiivset uusaastarünnakut?

Ukraina andmetel on Venemaa alates sissetungi algusest Ukraina pihta välja tulistanud üle 5000 raketi. Sõjaväeeksperdid on seevastu alates maist juba aeg-ajalt rääkinud, et Moskval hakkavad raketid otsa saama. Venemaa raketiterror pole aga sellele vaatamata lõppenud. Venelased korraldasid Ukraina energiainfrastruktuuri vastu kaks suurt rünnakut 10. ja 31. oktoobril, mil Ukrainale langesid kolmenädalase vahega vastavalt 90 ja 50 Vene raketti. Novembris leidsid rünnakud aset nädalase vahega – 15. ja 23. novembril. Neil kahel päeval tulistas Venemaa energiataristu objektide pihta ligi 170 raketti. 16. detsembril andis Venemaa taas Ukraina energiataristu pihta löögi: välja tulistati 70 raketti, millest Ukraina väitel õnnestus aga 60 alla tulistada. Ukraina õhujõudude pressiesindaja Juri Ignat on raketilöökide vahel olevat intervalli selgitanud sellega, et Venemaa lihtsalt ei suuda tehniliselt iga päev suuri raketirünnakuid korraldada, sest rakettide kogumine võtab aega.