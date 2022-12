VIDEO | Ups... Moskva oblasti sõjakomissar lobises kogemata suure saladuse välja

Moskva oblasti Dmitrovi, Taldomi ja Dubna linnad sõjaväekomissar alampolkvovnik Mihhail Fotin teatas, et 2023. aasta kevadel ajateenistusse kutsutud teenivad ühe aasta asemel poolteist ja 2023. aasta sügisel sõjaväkke võetud ajateenijad kaks aastat. Selle lükkas kohe ümber Venemaa kaitseministeerium, väites, et tegemist on kaks aastat vana videoga.