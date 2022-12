Mitte midagi sarnast pole kunagi leitud: astronoomid avastasid kosmosest kaks „veemaailma“

Montreali ülikooli astronoomide sõnul katab nendel eksoplaneetidel olev vesi suurema osa nende pinnast. Caroline Piaule juhitud teadlased jälgivad Hubble'i ja Spitzeri teleskoopide abil eksoplaneete Kepler-138 c ja Kepler-138 d. Astronoomide arvutuste järgi on nende objektide ruumala enam kui kolm korda suurem kui Maa ruumala ja kaks korda suuremat massi, aga nende tihedus on Maa omast palju väiksem. „Varem oletasime, et Maast veidi suuremad planeedid on suured metallist ja kividest kerad, nagu Maa suurendatud versioonid, ja seetõttu nimetasime neid super-Maadeks. Nüüd oleme aga tõestanud, et need kaks eksoplaneeti -Kepler-138 c ja d- on oma olemuselt üsna erinevad Maast ja et suurema osa nende kogumahust moodustab tõenäoliselt vesi,“ sõnas Montreali ülikooli astrofüüsika professor Piaule .