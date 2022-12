Eesti upub koroonavaktsiinidesse: enam kui miljon seisab ladudes, vähemalt miljon tuleb juurde

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann tõdes Fortele, et 6. detsembri seisuga on Eestis juba olemas 1,4 miljonit doosi COVID-19 vaktsiini. Neist enam kui kaks kolmandikku moodustavad USA ravimihiiu Pfizeri vaktsiinid.

See on tänane seis. Karm tõdemus on see, et kui läbirääkimised vaktsiinitootjatega tulemust ei anna, uputatakse meie laod juba lähikuudel üle kordades suuremate vaktsiinikogustega.