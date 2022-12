Venelaste kosmoselaevas Sojuz on soe nagu saunas, Roskosmos väidab, et probleemi pole

Jahutussüsteemis toimunud lekke tõttu tõusis ISSi külge dokitud kosmoselaeva Sojuz MS-22 temperatuur 16. detsembril 50 kraadini, teatas RIA Novosti hästi informeeritud allikale viidates. Väljaande vestluskaaslane lisas, et Roskosmose töötajad üritavad temperatuuri laeva pardal vähendada.

Roskosmos lükkas selle teabe ümber. „Temperatuur oli umbes +30 kraadi Celsiuse skaala järgi. See on väike muutus temperatuurirežiimis,“ teatati Venemaa kosmoseagentuurist telekanalile RBK. Roskosmose esindajad ütlesid, et miski ei ohusta meeskonna tervist ega seadmete tööd.