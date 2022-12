Musk jätkab blokeerimist: Twitteri omanik peatas teda kritiseerinud ajakirjanike kontod

Löögi on sattunud CNNi ajakirjaniku Donie O'Sullivani, The New York Timesi Ryan Macki, The Washington Posti ajakirjaniku Drew Harwelli ja teiste ajakirjanike kontod, kes on Muski tegevust negatiivselt kajastanud. Samuti blokeeriti freelancerist ajakirjaniku Aaron Rupari konto.