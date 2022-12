Kaliningradi kuberner Vene propagandameediale: eurooplased sõidavad massiliselt Kaliningradi „talvituma“

Ajal, kui venemaalased pagevad massiliselt mobilisatsiooni hirmus Kasahstani ja Gruusiasse, teatas Kaliningradi oblasti juht Alihanov intervjuus RIA Novostile, et olukord on hoopis vastupidine – näiteks Saksamaa elanikud pagevat külma ning kõrgete hindade eest hoopis Kaliningradi oblastisse. „Naabrid, muide, hämmastaval kombel, tulevad meie juurde. On sakslasi, kes tulevad meie juurde talvituma. Sest korteri üürimine, nelja kuu kommunaalmaksete tasumine Kaliningradis on nagu üks kuu kuskil Düsseldorfis. Seda on mulle sakslased ise rääkinud. Küsime, mida te siin teete, ja nemad ütlevad, et „talvituvad“,“ rääkis Alihanov propagandistidele.