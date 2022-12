Energeetik selgitab: kas Eesti saaks tulevikus toota elektrit termotuumasünteesi abil?

Teisipäeval teatasid USA teadlased, et nad on ületanud märgilise barjääri ja tootnud termotuumasünteesikatse käigus rohkem energiat, kui selleks kulutanud. Katse toimus Californias Lawrence Livermore'i riikliku labori katsejaamas. Ameerika teadlased üritavad välja töötada seadmeid, mis suudaksid toota elektrit ilma süsiniku jalajälje ja radioaktiivsete jäätmeteta ning kasutaksid selleks vähem ressursse kui päikese- ja tuuleenergia. See koosneks 192 laserkiirest, mis koonduvad tohutu kera keskele, et käivitada vesinikukütuse pelletis termotuumasünteesi reaktsioon. USA presidendi Joe Bideni administratsioon on kuulutanud selle suureks läbimurdeks ja lubanud uude tehnoloogiasse lähiaastatel investeerida.