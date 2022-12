„Faktiliselt asus lääs Ukraina õhuruumi sulgema!“ Miks on õhutõrjesüsteemid Patriot nii olulised?

Pentagon kinnitas plaane tarnida Ukrainasse raketitõrjesüsteemid Patriot. Washington Post kirjutab, et Joe Biden võib nõustuda Patriotide üleandmisega pärast seda, kui Pentagon on lahendanud probleemid, mis puudutavad Ukraina sõjaväelaste ettevalmistamist nende relvasüsteemide kasutamiseks. Lisaks Patriotidele on itaallased ja prantslased lubanud Ukrainale anda raketitõrjesüsteemi SAMP-T, mis on oma põhimõttelt Patriotile sarnane. Kiiev palus korduvalt need õhutõrjesüsteemid üle anda juba enne täiemahulise Venemaa sissetungi algust.