Sõjaekspert vastab: kas saksa tankid Leopard 2 muudavad olukorda rindel Ukraina kasuks?

Saksamaa lubas Ukrainale üle anda tanke Leopard 2. Bundestagi kaitsekomitee juht Marie-Agnes Strack-Zimmermann kinnitas, et USA on heaks kiitnud nende tankide üleandmise Ukraina relvajõududele. Samas pidas kantsler Olaf Scholz vajalikuks toonitada, et Saksamaa ei tee „ühepoolset otsust“ tankide tarnimiseks. Isegi kõige kergem Leopard 2 modifikatsioon on kümme tonni raskem kui Venemaa või Ukraina tankid T-72. Selle soomus on paksem kui Nõukogude tankidel, Saksa tanki meeskond on paremini kaitstud. Seda eelkõige tänu laskemoona paigutusele, sest Leopardites on 120-millimeetrise kahuri mürsud inimestest kaugemale paigutatud ning plahvatuse korral suunatakse selle jõud tankitornist välja, mitte sisse, nagu juhtus Nõukogude tankidel. Samuti on Saksamaal peale Berliini müüri langemist tehtud katsetuste käigus kindlaks tehtud, et Leopard 2 suudab hävitada T-72 tanki distantsilt, kui Vene tank sakslaste omale veel ohtu ei kujuta.