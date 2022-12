VIDEO | „Võimalik vaid Tallinnas?“ – politsei avaldas kaadrid õnnetuskohalt minema hiilivatest autojuhtidest

Videost nähtub, et enamik jäädvustatud õnnetustest leidis aset kas väga libedal või vähese liikumisruumiga teel.

Juhtus liiklusõnnetus ja mõtled, et hiiliks vaikselt minema? Mõtle veel!

Millised on võimalikud tagajärjed liiklusõnnetusest teatamata jätmise ja lahkumise korral? Kindlustusandjal on õigus esitada tagasinõue sõidukijuhi vastu, kui:

Tulenevalt eeltoodust on suur tõenäosus, et peale süülise liiklusõnnetuse põhjustamist ja sündmuskohalt lahkumist saab endale „liisingusse“ võtta teise(d) sõiduki(d), posti, aia, foori jne.

Ära tee teistele seda, mida ei soovi, et keegi sulle teeks. Üks õigel ajal tehtud teavitus või teise osapoolega paberil/internetis vormistatud kokkulepe säästab sind paljudest hilisematest probleemidest. Liiklusõnnetuse sündmuskohalt lahkumine on raske rikkumine ka siis, kui tekitatud kahju on väike.