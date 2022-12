Proovisõit: talvine Tallinn ja Nissan Juke hübriid

Alustuseks välimusest. Selle kupee crossoveri põhivärviks on saanud Magnetic Blue, külgedele ja taha on tekkinud sildid „hybrid“, Nissani enda logo on saanud elektrilise varjundi, uuenenud on esivõre disain ning ka 19-tollised rattad on saanud edasiarenduse.

DCT7 automaatkäigukasti asemel on nüüd masinal mitmerežiimiline hübriidkäigukast, milles neli käiku bensiinimootori jõuülekandeks ja lisaks kaks käiku elektrimootorile. Kokku seega kuus käiku. Muudatus oli vajalik bensiini- ja elektrimootori sujuva koostoimimise tagamiseks. Kusjuures 1. käik on alati elektriline ja sellega saab sõita kuni kiiruseni 55 km/h.

Testsõitude põhjal on see minu hinnangul ka peamine nähtus, millega Nissan võiks veel tööd edasi teha – masin kipub rahulikult kiirendades ja 50-60 km/h vahel sõitma jäädes kusagil 2.-3. käigu kanti end sinna unustama ja ei taha kuidagi järgmisele üle minna, gaasipedaaliga „meelitamise“ peale ta annab siiski järele ja sõit muutub vähemalt mõneks ajaks märksa vaiksemaks.

Sõidurežiimidest on olemas Eco, Standard ja Sport. See viimane kasvatab mh tublisti gaasipedaali tundlikkust ja lumistel-jäistel teedel ma selle tavaliselt sisse unustasingi – vahetu reageerimine on ekstreemsemates oludes teinekord päris kasulik.

Mis mootori võimsusesse puutub, siis tavaversioonil oli hobujõude 114, nüüd on elektrimootoril 49 ja bensiinil 94, ehk kokku peitub süsteemis 143 hj. Masina kiirendus nullist sajani on põhimudelil 11,8s, hübriidversioonil lüheneb see lausa kahe sekundi võrra ja on ametlikult 10,1. Olemas on ka eraldi nupp selleks, et masin kindlalt elektrimootorile ümber lülitada - näiteks majade vahel sõitmiseks.

Terve liitrijagu saab kärpida ka kütusekulu, kui tavamudelil oli keskmine 6,0-6,3, siis hübriidil 5,0-5,2 liitrit sajale. Linnasõidul on kütusekulu lausa 40% väiksem.

Bensiinimootor on auto 1,6 liitrine ja neljasilindriline. Elektrimootorit toidab 1,2 kWh aku, mis tähendab, et puhtalt elektrimootoriga suudab auto läbida maksimaalselt 3-5 kilomeetrit.