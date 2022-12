Elon Musk juba blokeerib, kuigi lubas seda mitte teha: Twitter peatas Muski ärritanud konto

Twitteri konto @ElonJet, mis jälgib Elon Muski eralennuki liikumist, on teadmata ajaks suletud . Musk teatas novembris, et konto kujutab „otsest ohtu tema isiklikule turvalisusele“. Samas lubas ta seda mitte blokeerida.

Pole selge, mis selle säutsu järgse kuu jooksul muutus. @ElonJeti postitused ilmuvad ka Instagramis ja Facebookis ning kummastki ei nähtu, et kontol oleks viimastel päevadel midagi ebatavalist tehtud. Konto loojaks on 19-aastane Ameerika üliõpilane Jack Sweeney.

Keeld jõustus vähem kui nädal pärast seda, kui konto looja Sweeney väitis, et Twitter piiras @ElonJeti tegevust. Sweeney postitas kuvatõmmise Twitteri ettevõtte usaldus- ja ohutusjuhi Ella Irwini sõnumist oma alluvatele, milles Irwin palus oma meeskonnal „viivitamatult rakendada tugevat „nähtavuse filtreerimist“ @ElonJeti kontole“. See muutis @ElonJeti otsingust või soovitustest leidmise teatud aja jooksul raskemaks, aga hiljem sellest loobuti ja Sweeney kontole pandi blokeering.

Sweeney on varem teatanud, et Musk on talle teinud ettepanekuid @ElonJet maha müüa.