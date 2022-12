Parem kui ameeriklaste Patriot: prantslased ja itaallased saadavad Ukrainale õhutõrjesüsteemi SAMP-T

Itaalia ja Prantsusmaa on kokku leppinud õhutõrjesüsteemi SAMP-T ehk Mamba üle andmises Ukrainale, teatas Prantsuse suursaadik Ukrainas Etienne de Poncins Prantsuse parlamendi alamkoja ehk rahvusassamblee istungil. „See on president Zelenskõi väga visa palve ja itaallased on meile kinnitanud, et on valmis sellele vastu tulema. Seega saame nende palve rahuldada,“ teatas suursaadik Poncins.