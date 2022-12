Venemaa jäi „salasilmadeta“: järjekordne venelaste luuresatelliit kadus orbiidilt ja põles atmosfääris

Venemaa kaotas järjekordse sõjasatelliidi. Kosmos-2560 põles Maa atmosfääris ära vähem kui kaks kuud pärast starti. Briti astrofüüsiku Jonathan McDowelli sõnul saadeti satelliit orbiidile oktoobris ning juba 10. detsembril kadus see Maa orbiidilt. „Tundub, et venelaste kahe viimase missiooni puhul oli kavandatud, et orbiit ei muutu, selle pärast on see pisut veider,“ kommenteeris McDowell. Nagu Kosmose-seeria eelmine satelliit selle aasta mais, ei suutnud Kosmos-2560 orbiidil püsida, vaid hakkas kontrollimatult langema. Venemaa kaotas mitu sellist satelliiti ka aastal 2021.