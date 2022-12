Facebook sai Etioopia mõrva tõttu kraesse 2 miljardi dollarise hagi

Üks hagi esitajatest on vihasõnumite tagajärjel maha lastud akadeemiku poeg Abrham Meareg. Hagis nõutakse lisaks suurele kahjusummale ka algoritmide muutmist, kirjutab BBC.

Etioopia valitsuse ja Põhja-Tigray piirkonna vägede vahelises konfliktis on hukkunud sadu tuhandeid inimesi ning 400 000 inimest on elanud näljahädalaadsetes tingimustes. Eelmisel kuul sõlmiti küll rahuleping, kuid viimasel ajal on amhara ja oromo keelt kõnelevate kogukondade vahel sagenenud etnilisel pinnal tapmised.