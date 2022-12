FOTOD | Fiatist valmis täiselektriline mudel Abarth 500e

Tootjat Eestis esindava AS Autospirit juhatuse liige Marko Viirand ütles, et Abarth 500e on varustatud akuga, mille maht on 42 kWh ja auto elektrimootori võimsus on 113 kW ehk 155 hj ja pöördemoment 235 Nm. Nullist sajani kiirendab Abarth 500e 7 sekundiga.