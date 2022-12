Alexela: investeerime elektriautode laadimistaristusse palju enam, kui sellelt tulu saame

„Täna on Eesti teedel 3500 elektriautot ning see arv on viimase aastaga kasvanud rekordilise tempoga. Siiski on elektriautode turg Eestis veel väike, sest esmaregistreeritud elektriautode osakaal jääb alla 3%,“ ütles Fortele AS Alexela juhatuse liige ja e-mobiilsuse valdkonna juht Alan Vaht.

Samal ajal on uute elektriautode müügiosakaal Euroopa keskmisena juba üle 10% ning on riike, kus see number on ka üle 20%. Eestis on seatud eesmärk, et elektriautode arv kasvab 2030. aastaks 85 000 autoni ning Vahti hinnangul liigume hetkel täpselt õiges graafikus, et selleni jõuda.

„Toetamaks elektrisõidukite turuletulekut ning võtmaks maha hirmud ja küsimused, et kus kohas saab laadida, siis on täna oluline arendada laadimistaristut mõistlikus tempos olles ajast veidi ees. Seega on täna tehtavad investeeringud palju suuremad kui laadimisteenusest teenitav tulu,“ tõdes ta.

Alexela andis täna teada, et kahekordistab järgmisel aastal avalike laadimiskohtade arvu 70-lt 140-ni. Laadijad paigaldatakse enam kui 40 uude asukohta, millest 1/3 on nii kiirlaadijad kui ka superlaadijad võimsusega kuni 300 kW.

Uurisime Vahtilt ka seda, et miks on see nii, et olukorras, kus diislit, gaasi ja kohvi saab inimene Alexela tanklast osta pangakaardiga, siis elektrit elektriauto jaoks mitte.

„Töötame täna selle nimel, et elektrit saaks laadida ka pangakaardiga makseterminalis viibates nii nagu käib kütuse tankimine,“ oli ta vastus.

Seni tuleb ikka kasutada tasumiseks mõnda mobiiliäppi ja omada Alexela kontot.