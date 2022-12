Eestis on tänaseks kujunenud olukord, kus 1,33 miljoni elaniku seas on väid imeväike osa neid, kes on saanud koroonaviiruse vastase vaktsiini viimase poole aasta jooksul või samal perioodil haiguse läbi põdenud. Aga just pool aastat on aeg, mil antikehade tase on tõhus raske haigestumise ärahoidmiseks.