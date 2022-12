FOTO | Kosmoseteleskoop Hubble tegi hämmastava ülesvõtte „kosmilises suitsupilves“ asuvatest tähtedest

Hubble'i kosmoseteleskoop on teinud huvitava ülesvõtte täheparvest NGC 6530, mis näeb välja nagu täpiline suitsupilv. Nagu Hubble'i veebisaidil teatatakse, asub see täheparv Amburi tähtkujus Maast 4350 valgusaasta kaugusel (üks valgusaasta võrdub ligikaudu 9,5 triljoni kilomeetriga – toim).

Parv NGC 6530 asub suures Laguuni udukogus, mis kujutab endast hiiglaslikku tähtedevahelist gaasi- ja tolmupilve. Just udukogu annab sellele ülesvõttele tema ilme. Selle ühest servast teiseni ulatuvad tähtedevahelised gaasi- ja tolmupilved. Ülesvõtte keskel on gaas heledam ja väga kontsentreeritud, meenutades paksu suitsu. Servadel on see hõredam ja hajusam. Udu kohal paiknevad hajutatult helesinised tähed.