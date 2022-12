Euroopa Kosmoseagentuur on välja nuputanud, kuidas vabaneda tuumajäätmetest ja jätta Venemaa ilma rahata

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) kiitis heaks tuumajäätmetega töötavate akude rahastuse. Neurali teatel hakatakse neid akusid kasutama kosmoseuuringutel. Eelkõige võimaldaksid need töötada piirkondades, kus puudub juurdepääs päikeseenergiale, näiteks Kuu pimedal poolel.

ESAga koostööd tegevate teadlaste sõnul saab plutooniumi lagunemisel tekkivat ameriitsiumit kasutada akude valmistamiseks. See oleks esimene kord, kui ameriitsiumit sellisel viisil kasutatakse.

Plutoonium-238ga töötavate akude tootmine oleks liiga kallis. Lisaks langeb lõviosa selle elemendi pakkumisest maailmaturul USAle ja Venemaale. Ameriitsium annab plutooniumist vähem energiat, kuid sellest akude tootmise kulud on umbes viis korda madalamad.

ESA on ameriitsiumaku arendamiseks eraldanud 29 miljonit eurot. Kosmoseagentuur usub, et see aitab vabaneda sõltuvusest Venemaast ja teisalt utiliseerida tuumajäätmeid.