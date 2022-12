Allikas: Bideni administratsioon teatab täna suurest läbimurdest termotuumasünteesi vallas

USA teadlased on saavutanud läbimurde kontrollitud tuumasünteesitehnoloogias. Põhimõtteliselt on nende eesmärk korrata tuumareaktsiooni, mis annab Päikesele energiat. „Energiaministeerium kavatseb teisipäeval (täna, 13. detsembril) teatada, et teadlastel on esimest korda õnnestunud läbi viia termotuumasünteesi reaktsioon, mis toodab energiat ja mis on verstapostiks kümnendi pikkuses ning miljardeid dollareid maksma läinud otsingutes, mille eesmärk on jõuda tehnoloogiani, mis pakub odavat ja puhast elektrit,“ kirjutab Washington Post.