FOTO | Läti õhujõud said kätte oma esimesed Black Hawk kopterid

Läti sõjaväelased on juba mõnda aega õppinud kuulsate transpordikopterite käsitsemist ja hooldamist, nagu teatas Läti ametlik sõjaväeuudiste portaal sargs.lv. Sargs.lv andmetel on Läti Black Hawki piloodid viimase kahe aasta jooksul saanud väljaõppe Hispaanias ja Ameerikas. „See on kauaoodatud täiendus meie relvastusele, mis võimaldab õhuväel saavutada uue võimekuse taseme, asendades vananenud Mi-17 kopterid uute ja kaasaegsete Black Hawki helikopteritega. Uus varustus aitab nii sõjalistel operatsioonidel kui ka vajadusel päästetöödel ja muudel operatsioonidel,“ kirjutas Pabriks.