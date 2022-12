Poola teadlased leidsid kartulist ühendeid, mida võib potentsiaalselt kasutada vähi raviks

Glükoalkaloidid võivad pärssida vähirakkude kasvu või neid isegi hävitada. Uuringud on näidanud, et need ühendid on inimestele kahjutud ega kahjusta DNAd, kuigi neil võib olla teatud mõju viljakusele. Solaniin takistab näiteks teatud ainete muutumist kantserogeenideks ning pärsib ka metastaaside ja teatud tüüpi leukeemiliste rakkude levikut. Chakoniin on näidanud end tõhusa põletiku ravi vahendina ja sellel on teadlaste meelest potentsiaali ravida sepsist. Lisaks peatab solamargiin, mida leidub peamiselt baklažaanis, maksavähirakkude paljunemist. Solamargiin on üks paljudest glükoalkaloididest, mis võib saada oluliseks täiendaks vähi raviks, kuna see on suunatud vähi tüvirakkudele, millel arvatakse olevat oluline roll vähiravimiresistentsuses. Tomatiin toetab rakutsükli reguleerimist organismis, mis võimaldab tal kasvajarakke hävitada.