Algab uus ajastu: Elon Musk kinnitas, et Twitter suurendab tähemärkide arvu 280lt 4000le

Elon Musk teatas Twitteris, et peagi suurendavad arendajad maksimaalset tähemärkide arvu ühes säutsus. Kui praegu on see 280 tähemärki, siis edaspidi tõuseb ülempiir 4000 tähemärgini.

Musk kinnitas seda, kui vastas kasutaja küsimusele, kes uuris, kas sotsiaalvõrgustikul on plaanis limiiti 4000 tähemärgini tõsta. Musk vastas lühidalt „jah“, kuid ei täpsustanud. Seega on plaanis limiidi tõstmine, kuid täpset aega, millal see teoks saab pole veel teada antud.

Varem teatas arendaja Alessandro Paluzzi, et sotsiaalvõrgustik tõstab ühe säutsu limiidi 4000 tähemärgini, kuid tasuta versiooni kasutajatele on nähtavad vaid esimesed 280. Ülejäänu läheb maksumüüri taha. Säutse saavad redigeerida ainult tasuliste tellimuste omanikud.

Samuti on Musk ise varem öelnud, et plaanis on lisada ka pikkade tekstide postitamise võimalus. Omal ajal testis Twitter pikkade sõnumite avaldamiseks funktsiooni „Artiklid“, kuid seda ei käivitatud kunagi.