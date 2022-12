Neste hakkab Hesburgeri kasutatud küpsetusõlist diislikütust tegema

Hesburger on kümne kuuga kogunud Eesti, Läti ja Leedu restoranidest kokku 147 800 liitrit kasutatud küpsetusõli ja rasvu. Hesburger loovutab need nüüd ümbertöötlemiseks Nestele, kes toodab neist rafineerimistehastes diislikütust Neste MY Renewable Diesel.

Neste Baltikumi jätkusuutlikkuse juht Jone Sestakauskaite ütles, et selline koostöö annab tarbijatele sõnumi, et küpsetusõli, mida kasutatakse friikartulite valmistamiseks, saab taaskasutada toorainena taastuvdiisli valmistamiseks ning sellega vähendada transpordi emissioone.

Aasta tagasi oktoobrist alustas Hesburger oma transpordi taastuvkütustele üleviimist. Täna kasutavad logistikaettevõtted, kellega töötatakse Soomes, taastuvdiislikütust. Järgmisel aastal hakkab Hesburger ka Baltikumi transpordipartnereid üle viima Neste MY-le. See tähendab, et logistikaettevõtted, kes transpordivad Hesburgeri kaupu, hakkavad Eestis, Lätis ja Leedus kasutama taastuvat diislikütust.

Neste on välja arvutanud, et Neste My kasvuhoonegaaside heitkogused on kuni 90 protsenti väiksemad võrreldes fossiilse diislikütusega.