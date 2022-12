Häbi tunnistada? Bolt ei ütle, mida nad tegid oma nahaalist juhiga

Kirjutasime teisipäeval Bolti juhist, kes ühe auto pardakaamera ülesvõtte kohaselt kihutas punase fooritulega ristmikule ja asus seejärel vägagi kummaliselt edasi liiklema. Videopildist ilmneb, et pärast selgelt reegleid rikkuvat ristmikuületust asus Bolti juht sõitma mitme rea vahel justkui slaalomit, et tagasõitja tema kõrvale ei pääseks.

Bolti pressiesindaja Liisi Maria Muuli ütles video avaldamise päeval, et ettevõtte asus juhti tuvastama. „Loomulikult rakendame ka vajalikke meetmeid, sest me ei tolereeri juhtide liiklusohtlikku käitumist,“ ütles ta.

Kui Forte asus kakspäeva hiljem ehk neljapäeval uurima, mis teemaga edasi saanud on, saime vastuseks: „Jah, oleme tuvastanud juhi ja võtnud kasutusele tema suhtes vajalikud meetmed.“

Millised need meetmed täpsemalt on, seda Bolt kangekaelaselt öelda ei soovi.

Nii palju saime Muulilt siiski teada, et „kõneall oleva ja ka teiste sarnaste olukordade puhul on tegemist kasutustingimuste range rikkumisega, millele järgnevad kooskõlas karmimad meetmed“.

Loomulikult ei tulnud vastust ka sellele, millised olid need „karmimad meetmed“. Järelikult tehti midagi nii hädist või hirmuäratavat, et seda on häbi tunnistada?