KUULA SAADET | Innovaatika: digitaalne identiteet Eestis on seotud päris inimesega

20 aastat Eestis e-identiteedi teemaga tegelenud SK ID Solutionsi juhatuse esimees Kalev Pihl ütleb, et selgelt tuleb eristada euroopalikku ja ameerikalikku nägemust e-identiteedist. Esimene, kuhu alla kuulub ka Eesti, keskendub sellele, et iga identiteeti koostava info taga on tuvastatav ja konkreetne inimene, riigi kodanik. Ameerikast tulnud loogika annab otsustuse oma e-identiteet luua aga inimesele endale, olgu selleks siis kontod sotsiaalmeedias, e-posti aadressid jne. Kindel aga ei saa olla, kas inimene nende taga on reaalne, kui mitu kontot on inimesel jne.